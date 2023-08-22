Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Ağustos 2023 12:07
Naklen Atama Kotenjanları Hakkında

Kurumlara (Kurumlar arası geçiş için) 2.dönem naklen atama kontenjanları ne zaman dağıtılacak bilgisi olan var mı ?

Temmuz ayından itibaren bekliyoruz...


hopeisnotdead
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:07

Bilmiyoruz ne zaman yayınlanacak artık. Sabırsızlıkla bekliyoruz, herhangi bir cevap da verilmiyor.

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