Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 12:22
Önlisans-lisans emeklilik farkları

28yillik hemsireyim.3600 ekgosterge 1/4 derece kademedeyim. Önlisans mezunuyum.Bu sartlarda emekli olursam, aynı sartlardaki lisans mezunundan maaş ,tazminat farkım olurmu


afilun
Memur
22 Ağustos 2023 12:28

Fark olmaz.

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