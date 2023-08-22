2008 öncesi sigortalı olmak

Merhaba. 2006 da ilk sigorta girisim var. 2011 de polis oldum. 1985 doğumluyum. Sistemde 2040 emeklilik tarihim. Acaba bir yasa gelirse şayet benim emeklilik muhtemel kaç yılına düşer...

Merhaba. 2006 da ilk sigorta girisim var. 2011 de polis oldum. 1985 doğumluyum. Sistemde 2040 emeklilik tarihim. Acaba bir yasa gelirse şayet benim emeklilik muhtemel kaç yılına düşer...