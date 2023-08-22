Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 12:32
2008 öncesi sigortalı olmak
Merhaba. 2006 da ilk sigorta girisim var. 2011 de polis oldum. 1985 doğumluyum. Sistemde 2040 emeklilik tarihim. Acaba bir yasa gelirse şayet benim emeklilik muhtemel kaç yılına düşer...

Yusuf55tr
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:36

Gelen yasaya bağlı

Toplam 1 mesaj

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