KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 12:35
Sdü tebligat

sdü evrak teslim edip tebligat bekleyen var mı? 16 temmuzda evrakları teslim ettim hala bekliyorum bilgisi olan var mk acaba

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