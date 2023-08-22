Emekli ikramiye ve maaşlar ne zaman yatar?

Merhaba arkadaşlar...

-17 temmuzda hemşire olarak hastaneden emekli oldum. Daha henüz ikramiye ve maaşımı almadım. Alan var mı?

-2013-8 nolu genelgeye istinadan 14 günlük sabit ek ödeme iadesi altında benden 3.095, 26 tl para iadesi alındı. Bu emekli olan herkesten alınacakmış. Sizlerden de alındı mı?