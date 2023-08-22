Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 12:56
Emekli ikramiye ve maaşlar ne zaman yatar?

Merhaba arkadaşlar...

-17 temmuzda hemşire olarak hastaneden emekli oldum. Daha henüz ikramiye ve maaşımı almadım. Alan var mı?

-2013-8 nolu genelgeye istinadan 14 günlük sabit ek ödeme iadesi altında benden 3.095, 26 tl para iadesi alındı. Bu emekli olan herkesten alınacakmış. Sizlerden de alındı mı?


mhmtbs
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:01

Henüz ikramiye ve aylık almadım.

E devlette 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibinde

Evrak Bilgileri

Evrak Tarihi Geldiği Yer Varide Tarihi Evrak Açıklama İşlem Tarihi

26/07/2023 HITAP 02/08/2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ VE AYLIĞI HAZIRLANDI 28/07/2023

26/07/2023 HITAP 02/08/2023 HİTAP İLK AYLIK BAŞVURUSU UZMANA GÖNDERİLDİ. 28/07/2023

26/07/2023 HITAP 02/08/2023 KURUM MEKTUBU HAZIRLANDI 28/07/2023

26/07/2023 HITAP 02/08/2023 UZMAN ONAYLADI. KARAR İLK ÖDEME SERVİSİNE SEVK EDİLDİ 28/07/2023


mhmtbs
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:04

Emekli Günlük Ödeme Sorgulama işleminde bir şey görünmüyor. İkramiye ve maaşını alan kurumlar var. Sağlıkta işler yavaş mı işliyor?


lDeimosl
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 13:11

Temmuz maaşınızı aldığınızdan dolayı 14 ağustos?a kadar maaş almış sayılırsınız. Daha sonra 15 ağustos - 1 eylül arasında yarım maaş, 1 eylül itibariyle maaş gününüz ne zamanda tam maaş yatar. Tabi maaş bağlanması dosyanızın tamamlanmasından sonra olur. SGk?de yoğunluk vardır EYT?den dolayı, biraz gecikebilir.


mhmtbs
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:13

Teşekkür ederim.

lDeimosl, 58 dk. önce

Temmuz maaşınızı aldığınızdan dolayı 14 ağustos?a kadar maaş almış sayılırsınız. Daha sonra 15 ağustos - 1 eylül arasında yarım maaş, 1 eylül itibariyle maaş gününüz ne zamanda tam maaş yatar. Tabi maaş bağlanması dosyanızın tamamlanmasından sonra olur. SGk?de yoğunluk vardır EYT?den dolayı, biraz gecikebilir.


mhmtbs
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:53

Emekli ikramiyesiyle 1+0 ev almayı düşünüyorum. İkramiye ile ev alınabilişr mi?

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