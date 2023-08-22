Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 13:03
Norm Kadro ile ilgili bir sorum vardı

Okulumuzun müdürü Beden Eğitimi branşında ama geçici olarak ilçe şube müdürlüğünde görevli kadrosu bizde. O nun yerine müdürlüğe okulumuzdan fen bilgisi öğretmeni görevlendirildi bakıyor. Sorum şu. Norm kadrolar belirlenirken müdürün girmesi gereken 2 saat hangi branştan gösteriliyor kadrolu müdürümüzün olduğu beden eğitimi dersindenmi yoksa geçici bakn fen bilgisi mi?

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