Aylıksız İzin ile İlgili Bilgisi Olanlar?

Merhabalar.

Aylıksız izin ile ilgili bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlara soru sormak istiyorum.

1) Aylıksız izin için dilekçe verdikten sonra kabul edilmesini mi beklemem gerekir? (Mesela 10 gün sonra başlayacak 12 aylık izin istiyorum, bunun için bekleme sürem 10 günü geçer mi yoksa dilekçeyi hangi tarih için vermişsem o tarihten itibaren izinli mi oluyorum?)

2) 12 Ay olarak aylıksız izin kullanmak isteyip daha erken dönersem başlayabilir miyim ve geriye kalan aylıksız izin haklarım silinir veya kalır mı?

3) Aylıksız izin kullanıp ileriye dönük (mesela 11 ay sonrası için) göreve başlama dilekçesi yazıp o dilekçenin teslim edilmesini sağlarsam başlamam yapılır mı?

4) Öğretmenin aylıksız iznini hangi birim onaylar ve onaylamama durumları olur mu?

Teşekkür ederim.