Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 13:11
Aylıksız İzin ile İlgili Bilgisi Olanlar?

Merhabalar.

Aylıksız izin ile ilgili bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlara soru sormak istiyorum.

1) Aylıksız izin için dilekçe verdikten sonra kabul edilmesini mi beklemem gerekir? (Mesela 10 gün sonra başlayacak 12 aylık izin istiyorum, bunun için bekleme sürem 10 günü geçer mi yoksa dilekçeyi hangi tarih için vermişsem o tarihten itibaren izinli mi oluyorum?)

2) 12 Ay olarak aylıksız izin kullanmak isteyip daha erken dönersem başlayabilir miyim ve geriye kalan aylıksız izin haklarım silinir veya kalır mı?

3) Aylıksız izin kullanıp ileriye dönük (mesela 11 ay sonrası için) göreve başlama dilekçesi yazıp o dilekçenin teslim edilmesini sağlarsam başlamam yapılır mı?

4) Öğretmenin aylıksız iznini hangi birim onaylar ve onaylamama durumları olur mu?

Teşekkür ederim.


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 13:21

İzin tarihinden 2 hafta önce dilekçe vermelisiniz

Aylıksız izinden erken dönebilirsiniz tekrar izin isterseniz tekrar dilekçe vermeniz gerekir

Dilekçe yazarken zaten şu tarihe kadar diye tarih atılır, ama başlayış için sizin okula gidip ben geldim demeniz gerek kendi kendine diye bi başlama olmaz

İzinleri kaymakam onaylar izin gerekçenize bağlı olarak kabul edilip edilmemesi değişebilir


Ercan.g
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:48

Cevabınız için teşekkür ederim. 12 aylık bir aylıksız izin hakkım olduğu için yine de mazeret gerekli midir? "Ailevi sebepler" olarak yazarsam detay gerekli midir?

Pelinin, 49 dk. önce

İzin tarihinden 2 hafta önce dilekçe vermelisiniz

Aylıksız izinden erken dönebilirsiniz tekrar izin isterseniz tekrar dilekçe vermeniz gerekir

Dilekçe yazarken zaten şu tarihe kadar diye tarih atılır, ama başlayış için sizin okula gidip ben geldim demeniz gerek kendi kendine diye bi başlama olmaz

İzinleri kaymakam onaylar izin gerekçenize bağlı olarak kabul edilip edilmemesi değişebilir


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 13:50

5 yılınızı doldurdu iseniz alabilmeniz gerekli, ailevi nedenleri bi miktar belki açıklayarak yazsanız daha iyi olabilir

Ercan.g, 22 dk. önce

Cevabınız için teşekkür ederim. 12 aylık bir aylıksız izin hakkım olduğu için yine de mazeret gerekli midir? "Ailevi sebepler" olarak yazarsam detay gerekli midir?


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 13:52

Bu arada erken döndüğünüzde tekrar hakkınız var mı emin değilim kanuna bakmak gerek, ben nikinize dikkat etmeden cevapladım doğum izni sandım, bu durumda tekrar izin alabilir misiniz kanunu inceleyebilirsiniz

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