Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 13:46
Bugun herhangi bir teklif olacak mı

Bugun zam konusunda herhangi bir gelişme olacak mı


NikimNik48
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:47

Sen daha iyi bilin


mıcheal owen
Şef
22 Ağustos 2023 13:48

Ne diyon kardeşim boş boş yorum yapma

NikimNik48, 23 dk. önce

Sen daha iyi bilin


NikimNik48
Aday Memur
22 Ağustos 2023 13:49

Boş boş konu açma

Toplam 3 mesaj

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