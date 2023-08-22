Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 13:59
Hamile memur hak.

Merhabalar. Hemşireyim ve nöbetli çalışıyorum aynı zamanda 5 haftalık gebeyim, araştırdığıma göre yönetmelikte gebe kadın günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz diyor. Böyle bir durumda yönetim beni nöbete yazmayabilir mi ? Hakkımız var mı?


Maxxm.sdj
Şef
22 Ağustos 2023 14:02
maufiter raporu alırsın
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