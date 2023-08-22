Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 14:09
Şehir hast ulaşım sorunu

yakında izmir bayraklı şehir hastanesine taşınacağız ancak ulaşım için servis vs konur mu diğer illerde nasıl hemşireler kendileri mi tutacaklar servisi


lDeimosl
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 14:21

Sağlık Bakanlığı?nın hangi taşra teşkilatında servis var da orada olacak?

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