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Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 14:09
ALARK Hissesinde Dev Fırsat! Hissede Tam Yüzde 4385 Rekor Bedelsiz Potansiyeli!

Alarko Holding (ALARK) şirketinin bedelsiz potansiyeli oranı yüzde 4385,6 olarak hesaplandı. ALARK, 22 Ağustos haftanın ikinci günü nasıl hareket ediyor?

https://parafesor.net/alark-hissesinde-dev-firsat-hissede-tam-yuzde-4385-rekor-bedelsiz-potansiyeli

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