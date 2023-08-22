Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 14:14
Memur sen Hakem Heyetine Gidecek mi? Yoksa Kabul mü Edecek

Memurlara yapılan teklifler kabul edilecek mi edilmeyecek mi bugün sendikaların duruşunu göreceğiz


'SWAT'
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 14:18

Elleri kopana kadar alkışlayarak kabul ederler.


Ares1987
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:19
Hakeme giderse iş kolu kazanımları da çöp olur sanırım.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 14:26

ne kazanım var ki bilmiyoruz bile

hac izni ıvır zıvırsa çöp olsun zaten

ne işime yarayacak

Ares1987, 2 saat önce
Hakeme giderse iş kolu kazanımları da çöp olur sanırım.

Çakal kuş
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:29
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Sen bu kafayla kazanım alsan nolacak. Teneke

üçbuçukali, 2 saat önce

ne kazanım var ki bilmiyoruz bile

hac izni ıvır zıvırsa çöp olsun zaten

ne işime yarayacak


murat_326
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 14:31

Çok güldüm

'SWAT', 2 saat önce

Elleri kopana kadar alkışlayarak kabul ederler.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 14:37

memnun oldum

ismin çok değişikmiş

annen mi koydu baban mı

teneke ismini

ben de üçbuçukali

Çakal kuş, 2 saat önce

Sen bu kafayla kazanım alsan nolacak. Teneke


123987memur
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:41

ekim ayında temizlik işçisi maaş 23000 TL. ise bir maaş ikramiye ile 46000 TL. alacak. memur sen de helal gıda, hac izni vs. vs.


Mühendisss007
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:51

Hakem heyetine gitmesi memura artı yazmaz, kabul edilmeli.


serkanguney12
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:54

Ya kurban olayım kazanım kazanım dedikleri nedir hac izni dışında ne var bilen varsa yazsın yada ne zaman aciklanacak bu kazanımlar eğer ki hac izni flnsa kalsın umrumda değil


HALİT87
Memur
22 Ağustos 2023 15:22

Diğer haklar nerede bilen var mı..?


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 15:26

Bu maaşlar ile. Hacca gidebilecek memur kaldı mı da idari izinli sayılacak orasıda ayrı


Ares1987
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:56
Ali Yalçın iyi gidiyor falan demişti.Yoksa çok da umudum yok
üçbuçukali, 2 saat önce

ne kazanım var ki bilmiyoruz bile

hac izni ıvır zıvırsa çöp olsun zaten

ne işime yarayacak

Toplam 12 mesaj

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