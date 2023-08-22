Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 14:16
Mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları açıklanmış

gene hüsran


"eskiyara"
Editor
22 Ağustos 2023 14:24

hangi sonuç hocam?


sinemkaratas
22 Ağustos 2023 14:28
nerden bakabiliriz

mavi_kalp48
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:29
mazerete bağlı yer değişikliği sonucu

sinemkaratas
22 Ağustos 2023 14:39
atanamadim Çanakkale'de her yeri tercih ettim ama olmadı eşim polis memuru il dışı ile hic gidemem il emri şart oldu

ikmaog
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:46

hocalarım iyi günler eşim yanıma gelebilmek için mazeret tayini yazdı fakat olmadı yeni yayınlanan il içi ve il dışı duyurusunda mazeret tayini maddesini gördüm tekrar mazeret yazabilecek miyiz eğer ki mazeret yazabiliyorsak il dışı yazmak mı mazeret yazmak mı mantıklı olur


sipsa26
Şef
22 Ağustos 2023 14:47

292 puanla atanamadım. Şaka gibi. Muhtemel boşalacak hiç bir yer boşalmadı


memurbey44
22 Ağustos 2023 14:48

güncel duyuruda mazeret grubu yazıyor bunun anlamı ne tekrar mı açıldı mazeret tayini.


tr.bargu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:52

evet açıklandı yerleşemedik. Yalnız bir sorun var tercih ekranında muhtemel boşalacak yazan bir okul aynı zamanda il mem kontejanı da vardı ama sonuç ekranında ,Not: Taban puan bilgisi olmayan tercihlerinizdeki kurumlar muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olup, bu kurumdan ayrılan olmadığı için atama yapılamamıştır. uyarısı veriyor nasıl oluyor bu durum?

tablo şöyleydi

ilçe----kurum---kurum kodu--- il_mem kon-----il dışı başvuru-il içi başvuru

x-----x-------x--------------1------------1-------------0--------

y---y---------y-------------1------------0-------------1-------

bu iki okul içinde (((Not: Taban puan bilgisi olmayan tercihlerinizdeki kurumlar muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olup, bu kurumdan ayrılan olmadığı için atama yapılamamıştır.))) uyarısı veriyor ve puan yok neden acaba?


Delikurt34
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:52
il emri duyurusu ne zaman olur acaba kimse yerleşememiş 30 okul vardı muhtemel boşalacak sadece 5 tanesi boşalmış

Sedef Şimşek
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:55

Benim de olmadı. İl emri şart


ahmetbulut47
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 14:58
hangi siteden bakıyoruz

12zeynep12
22 Ağustos 2023 15:09
Hocam peki il emri olduğunda ne olacak .benimde atama olmadı da .yerleştigimiz ilçede mi görev olacak
sinemkaratas, 1 saat önce
atanamadim Çanakkale'de her yeri tercih ettim ama olmadı eşim polis memuru il dışı ile hic gidemem il emri şart oldu

realistyorumcu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:13
Nedense il emri bekleyenler hocalarımız aynı cinsiyette

KaptanSpark
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:30
İl emri durumu nasıl oluyor

demir8121
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:43
Eşleri başka meslek yaptığı için olduğu için olabilir mi acaba
realistyorumcu, 50 dk. önce
Nedense il emri bekleyenler hocalarımız aynı cinsiyette
Toplam 15 mesaj

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