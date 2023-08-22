Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 14:27
Bu sıkışık zaman diliminde nasıl bir yol izlemeliyiz?

2.il dışı duyurusu geldi arkadaşlar. 31 Ağustos?ta ilişik kesme başlıyor. Seminerler 4 Eylül?de bu kadar kısa zaman diliminde ev bulma,taşınma,çocukları okula yazdırma vs. nasıl yetiştireceğiz tüm bu işlemleri? Rapor mu almak gerekiyor,resmî izin durumları olur mu?


majesteleri7
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 14:37

Çıktı da taşınması kaldı hepsi geçer hallolur unutursun bile 10 yıl önce de aynı başlıklar açılıyodu


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 14:49

Olur hocam olur, ben ilk atamam olduğunda karda kışta yola çıktık, gittiğim gün ev buldum, ertesi gün eşya aldım, 3. Gün evimde uyudum. Allah yardım eder...


colt4
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:12

Teşekkür ederim nazik(!) cevabınız için.

majesteleri7, 1 saat önce

Çıktı da taşınması kaldı hepsi geçer hallolur unutursun bile 10 yıl önce de aynı başlıklar açılıyodu


colt4
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:23

Amin inşallah hocam,hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.

Pelinin, 1 saat önce

Olur hocam olur, ben ilk atamam olduğunda karda kışta yola çıktık, gittiğim gün ev buldum, ertesi gün eşya aldım, 3. Gün evimde uyudum. Allah yardım eder...

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