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Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 14:29
Kaleseramik (KLSER) 2023 2. Çeyrek Bilançosu!

Kaleseramik (KLSER) 2023 2. çeyrek bilançosu duyuruldu. KLSER 2023 2. çeyrekte 272.106.866 TL çeyreklik kar elde etti. Şirket 553.556.000 TL net dönem kar açıkladı.

https://parafesor.net/kaleseramik-klser-2023-2-ceyrek-bilancosu-net-kar-5535-milyon-tl

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