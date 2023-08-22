Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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22 Ağustos 2023 14:30
Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.

1. Bakanlığımızca 2023 yaz döneminde yayımlanan duyurular doğrultusunda;

a. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenler,

b. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden

atamalarını iptal ettirenler

bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

İptal edenlere geçmiş olsun


Englıshteacher34
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:33

İl dışı tayini isteyip te çıkmayanlar başvurabiliyor mu


Fingolfin42
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:35

Evet.

Englıshteacher34, 2 saat önce

İl dışı tayini isteyip te çıkmayanlar başvurabiliyor mu


NikimNik48
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:40

Nerde yayınlandı bulamadım? Söyler misiniz


ibroibro
Memur
22 Ağustos 2023 14:40
https://personel.meb.gov.tr/www/ogretmenlerin-il-ici-ve-iller-arasi-yer-degisikligi-duyurusu/icerik/1457

Sairvesair
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:43
Zorunlu hizmet affına uğrayanlar la ilgili bir madde yok hocam ne yapacağız ?

masummemur
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:45

iyi oldu 2. il içi/dışı olacak diye atamasını iptal edenlere...


zefur2015
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:46

Hocam bir saçmalık var ilkinde tercih yaptık gelmedi şimdi hak verilmemesi olur mu

Sairvesair, 1 saat önce
Zorunlu hizmet affına uğrayanlar la ilgili bir madde yok hocam ne yapacağız ?

Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 14:47

Çok doğru bir karar olmuş, iptal eden kişilerin yerine belki adam 10 yıl tayin için bekliyor onun önüne geçiyorsun sonra iptal ediyorsun, o kadroya başvuran kaç kişiye haksızlık, çocuk oyuncağımı bu onu bırak buna başvur


memurbey44
22 Ağustos 2023 14:49

güncel duyuruda mazeret grubu yazıyor bunun anlamı ne tekrar mı açıldı mazeret tayini.


azervoss
22 Ağustos 2023 14:52

Şimdi düşük puanınla benim yüksek puanla gidemediğim yere git

Pelinin, 1 saat önce

Çok doğru bir karar olmuş, iptal eden kişilerin yerine belki adam 10 yıl tayin için bekliyor onun önüne geçiyorsun sonra iptal ediyorsun, o kadroya başvuran kaç kişiye haksızlık, çocuk oyuncağımı bu onu bırak buna başvur


Fingolfin42
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:02

Mazeret durumu tercihi yapıp atanamayanlar da başvuracak. Fakat zaten mazeret durumu ile atanamamışsa demek ki puanı oldukça düşüktür bu kişilerin. Çok etki edeceklerini düşünmüyorum

memurbey44, 1 saat önce

güncel duyuruda mazeret grubu yazıyor bunun anlamı ne tekrar mı açıldı mazeret tayini.


majesteleri7
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 15:06

Ohhhhhhhhhhhhh


isaönder
Şef
22 Ağustos 2023 15:07

Allah niyetine göre versin.Benim atamamın yapıldığı yer gibi bir yere gidersen bizleri anlarsın o zaman.368 puanım var,depremzedeyim ,evimiz yıkıldı,her yer buradan daha iyi deyip tayin istedik.20 gündür ev bulamadık.Mecburen iptal ettik.Sorun değil 1 yıl bekler 400 puanla seneye kalırız.(Tabi son bir şans eşimin 223 puanla il dışı gerçekleşmezse :)

Pelinin, 1 saat önce

Çok doğru bir karar olmuş, iptal eden kişilerin yerine belki adam 10 yıl tayin için bekliyor onun önüne geçiyorsun sonra iptal ediyorsun, o kadroya başvuran kaç kişiye haksızlık, çocuk oyuncağımı bu onu bırak buna başvur


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 15:14

Evet Allah herkesin kalbine göre versin, sizin iptal ettiğiniz yere belki sizden sonraki yüksek puanlı gidecekti ama o da belki daha da kötü yere gitti, şimdi belki de daha düşük puanlı biri gidecek, siz sizden sonraki yüksek puanlının hakkını yediniz, benim kalbimin bu konuyla ne ilgisi var ben kimseye haksızlık etmedim ki?

isaönder, 56 dk. önce

Allah niyetine göre versin.Benim atamamın yapıldığı yer gibi bir yere gidersen bizleri anlarsın o zaman.368 puanım var,depremzedeyim ,evimiz yıkıldı,her yer buradan daha iyi deyip tayin istedik.20 gündür ev bulamadık.Mecburen iptal ettik.Sorun değil 1 yıl bekler 400 puanla seneye kalırız.(Tabi son bir şans eşimin 223 puanla il dışı gerçekleşmezse :)


realistyorumcu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:14
Gelmediyse değil, gelip de iptal ettiysen yapamazsın.
zefur2015, 1 saat önce

Hocam bir saçmalık var ilkinde tercih yaptık gelmedi şimdi hak verilmemesi olur mu


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 15:16

Ayrıca kendiniz yazmışsınız sizin esas iptal nedeniniz eşinizin tayin isteyecek olması, burdada şansınızı deneyeceksiniz, onu beğenmeyecektiyseniz baştan yazmayacaktınız, kaç kilinin hakkına girip sonra kalbine göre versin demek ne kadar güzel

isaönder, 56 dk. önce

Allah niyetine göre versin.Benim atamamın yapıldığı yer gibi bir yere gidersen bizleri anlarsın o zaman.368 puanım var,depremzedeyim ,evimiz yıkıldı,her yer buradan daha iyi deyip tayin istedik.20 gündür ev bulamadık.Mecburen iptal ettik.Sorun değil 1 yıl bekler 400 puanla seneye kalırız.(Tabi son bir şans eşimin 223 puanla il dışı gerçekleşmezse :)


zefur2015
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:17

Hocam zorunlu hizmet affına uğrayıp üç yılı dolmadan birinci il dışı tayinlerde tercih yapanlardan bahsediyorum bu kılavuzda bizimle ilgili madde yok ilkinde tercih yaptım gelmedi şimdi ne olacak

realistyorumcu, 49 dk. önce
Gelmediyse değil, gelip de iptal ettiysen yapamazsın.

Delikurt34
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:17
il içi ile mazerete aynı okullar açılmaz umarım ?

isaönder
Şef
22 Ağustos 2023 15:21

Bakın hiçbir şey bilmediğiniz bu yorumdan da belli oluyor,neyse umarım atanıp da gitmediğim yere siz gidersiniz de,bakalım atama olsun da nere olursa olsun ,mantığı devam edecek mi? Ama bu yorumlardan da hak yemiş olabilirsiniz

Pelinin, 47 dk. önce

Ayrıca kendiniz yazmışsınız sizin esas iptal nedeniniz eşinizin tayin isteyecek olması, burdada şansınızı deneyeceksiniz, onu beğenmeyecektiyseniz baştan yazmayacaktınız, kaç kilinin hakkına girip sonra kalbine göre versin demek ne kadar güzel


jamett
Şef
22 Ağustos 2023 15:43
tayini çıkmayanlar tercih yapabilir. tayini cikanlar ve cikipta iptal edenler tercih yapamaz
zefur2015, 1 saat önce

Hocam bir saçmalık var ilkinde tercih yaptık gelmedi şimdi hak verilmemesi olur mu

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