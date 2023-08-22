Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.

Evet Allah herkesin kalbine göre versin, sizin iptal ettiğiniz yere belki sizden sonraki yüksek puanlı gidecekti ama o da belki daha da kötü yere gitti, şimdi belki de daha düşük puanlı biri gidecek, siz sizden sonraki yüksek puanlının hakkını yediniz, benim kalbimin bu konuyla ne ilgisi var ben kimseye haksızlık etmedim ki?

Evet Allah herkesin kalbine göre versin, sizin iptal ettiğiniz yere belki sizden sonraki yüksek puanlı gidecekti ama o da belki daha da kötü yere gitti, şimdi belki de daha düşük puanlı biri gidecek, siz sizden sonraki yüksek puanlının hakkını yediniz, benim kalbimin bu konuyla ne ilgisi var ben kimseye haksızlık etmedim ki?