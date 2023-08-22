Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
22 Ağustos 2023 14:33
Aydın' da bir belediyeye becayiş.

Aydın ili alınır Bursa verilir.


Kamuyahizmet-Hakkahi
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:54

Merhaba,düz memurluk mu ?


moongosee
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:45

merhaba teknik hizmetler sınıfı

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

SDS Miktarları Güncellendi mi?Bi bakın lütfen çok önemli bir sorum varBecayişÜniversite İdari Personeli Tayin Sorunu2023 Naklen atama kontenjanlarıBahçelievler belediyesi sözlü mülakat sonuçlarıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Aydın' da bir belediyeye becayiş.Naklen Atama Kotenjanları HakkındaÜniversite hastanesinde Sağlık teknikeri olmama rağmen 15 yıldır büro personeli kadrosundayım

Sözlük

sevgi için fedakarlık yapmak 2 sıkılmak 6 Bi molada yaşanan kaos 18 fesleğen 1 sude 17 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 1 münir özkul 1 link juice 1 nimet abla gişesinin önündeki kuyruk 1 belma zerafeti 2

Son Haberler

Otomobilde renk tercihi değiştiAnkara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildiAblası tarafından asılı halde bulunan genç öğretmen kurtarılamadıYangınların devam ettiği Yunanistan'da 18 ceset bulunduNevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi