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Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 14:37
Turkcell 240 Milyon Dolarlık Rekor Yatırım Yapacak!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş için 240 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

https://parafesor.net/turkcellden-enerji-yatirimi-karari-240-milyon-dolarlik-rekor-yatirim-yapacak

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