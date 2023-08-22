Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 14:50
İkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkı

Hocalarım zorunlu hizmetten muaf olanlar ilk il dışında tercih yaptı ancak şimdiki kılavuzda madde göremedim biz tekrar tercih yapamayacak miyiz bir haksızlık yada yanlışlık var


zefur2015
Aday Memur
22 Ağustos 2023 14:58

Arkadaşlar cimere yazalım burda sıkıntılı bir durum var


Sairvesair
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:15
Belki tercih ekranında çıkar hocam yapacak bir şey yok
zefur2015, 1 saat önce

Arkadaşlar cimere yazalım burda sıkıntılı bir durum var


zefur2015
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:21

Hocam cimere yazın ben yazdim

Sairvesair, 49 dk. önce
Belki tercih ekranında çıkar hocam yapacak bir şey yok
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