Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 14:53
Yatırımcılar Dikkat! Bu Hissede Tavan Hareketleri Sonrası Şirketten Açıklama!

Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) hissesinde tavan hareketleri sonrası şirketten KAP'a açıklama geldi. USAK hissesi ne kadar oldu?

https://parafesor.net/yatirimcilar-dikkat-bu-hissede-tavan-hareketleri-sonrasi-sirketten-aciklama

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