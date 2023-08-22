Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 14:58
ikinci il dışı mazeret tayini maddesi

hocalarım iyi günler eşim yanıma gelebilmek için mazeret tayini yazdı fakat olmadı yeni yayınlanan il içi ve il dışı duyurusunda mazeret tayini maddesini gördüm tekrar mazeret yazabilecek miyiz eğer ki mazeret yazabiliyorsak il dışı yazmak mı mazeret yazmak mı mantıklı olur


Delikurt34
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:18
puan düşükse il dışı gelme ihtimali az

ikmaog
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:21

teşekkürler

Delikurt34, 46 dk. önce
puan düşükse il dışı gelme ihtimali az

Mehmet018033
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:24

Şaka gibi 291 sinif gelmedi mazeret ..Klavuzda da mazeret grubunu kisitlamislar zaten il dışı isyeyeceklerin puani yuksek bakanlık ne yapmak istiyor....İl emri gelmezse cok kötü olacak..


Mehmet018033
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:26

Aileler için.


sinemkaratas
22 Ağustos 2023 15:36
şimdi yine 25-28 arası tekrar mazaret atamasına mi başvuru yapacağız il emri gelmezse hocam
Mehmet018033, 40 dk. önce

Şaka gibi 291 sinif gelmedi mazeret ..Klavuzda da mazeret grubunu kisitlamislar zaten il dışı isyeyeceklerin puani yuksek bakanlık ne yapmak istiyor....İl emri gelmezse cok kötü olacak..


mel33
Şef
22 Ağustos 2023 15:44

Bilmem kaç kez il ici ve es durumu tayini istedim.11

Yılım 90 km gidip gelmekten bıktım...bu il dışı il ici mazerette de sansim yok. Cunku il dışı puanlar cok yüksek.yine kaldım eski yerimde o kadar yorgunum ki artık.dile kolay 11 yıl....maalesef bakanlık il ici es durumu görmezden geliyor....il ici sıra sistemi de çalışmayınca çakılıp kalıyoruz.yasimiz ilerliyor artık o kader yol cekilmiyor

Mehmet018033, 40 dk. önce

Şaka gibi 291 sinif gelmedi mazeret ..Klavuzda da mazeret grubunu kisitlamislar zaten il dışı isyeyeceklerin puani yuksek bakanlık ne yapmak istiyor....İl emri gelmezse cok kötü olacak..


matemkogr
Memur
22 Ağustos 2023 15:53

Biraz da yüksek puanlara öncelik verilsin zaten 600 puanla doğuda adam

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