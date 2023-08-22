Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 14:59
İliçi mazeret ayrılış ve başlama işlemi

Merhaba arkadaşlar iliçi mazeret tayiniyle tayinim çıktı. Ben başka bir şehirdeyim şuan oğlum hasta olduğu için gitmemin imkanı yok. 24 ünden itibaren diye ayrılış işlemleri belirtilmiş. Ancak ben diyelim ki 29 unda ayrılış ve başlama yapsam olur mu? Sıkıntı yaşar mıyım? Çabuk yapmamın bir faydası var mı? Teşekkür ederim


realistyorumcu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:16
Sıkıntı olmaz. Daha kararname gelecek. Sana bildirilecek. Sen de 15 gün içinde ayrılış yaparsın. İçin rahat olsun. Kesin bilgidir.
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