Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 15:10
Deprem bölgesinde çalışan öğretmenler ikinci il dışına başvurabiliyor mu?

Deprem bölgesinde görev yapan fakat üç yılı dolmayan öğretmenler başvuru yapabiliyor mu bu ikinci tayin hakkında? Kafam karıştı

2021 Eylül atamasıyım. Bu yıl asker öğretmen olarak görev yaptım, geçen temmuzda deprem bölgesine verilen şartsız tayin hakkını kaçırmıştım askerlikten dolayı.

Şimdi bu ikinci il dışına başvuru yapabilir miyim peki? Bir istisnai durum var mı deprem bölgesindekiler için?


soldierteacher
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:22
bende ayni durumdayim

mfktprk
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:34

Çok mağdur olduk hocam ve sayımız az olduğu için de hiç sesimiz duyulmadı. Sürekli Cimer'den yazıp bakanlığa ulaşmaya çalışıyorum ama nafile. Arada kaynadık resmen

soldierteacher, 42 dk. önce
bende ayni durumdayim

mukbilyasamaz
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 15:57

Maalesef bir madde bulunmuyor kılavuzda.

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