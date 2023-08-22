Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 15:19
Mazeret tayininde şimdi ne olacak?

Mazeret tayini için başvuru yapıp tercih yaptığım ilçede sadece bir muhtemel boşalacak okul vardı o da olmadı. şimdi ne olacak. eğer şimdi bana tekrar tercih yaptırırlarsa ildışı veya mazeret tayininde başka bir ilçeyi tercih yapmak zorunluluğu ortaya çıkabilir .çünkü başvuru yaparken en az bir okul tercihi istiyor sistem . Eğer mazet başvurusu yapacağım ilçe de olmazsa açık okul ben başka ilçeye tayin istemek zorunda kalacağım

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