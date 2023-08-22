Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 15:23
İcra ile alakali

Banka icra dosyasi acmis, faiz orani fazla oldugu icin itiraz ettim icra durduruldu. Banka avukati arabuluculuga basvurmus, arabulucu gorusme yapmak istiyor. Benn simdi ne yapmam lazim? 10-12 bin lira toplam borc, arabulucu ile anlasmazsam surec nasil isleyecek bilgi verecek var mi?


Ramazan212147
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:52

Banka mahkemeye başvurur mahkemede yasal faiz ne ise onu uygular


masterrrrr
Memur
22 Ağustos 2023 16:00

Ne kadar surer acaba bu mahkeme sureci?

Ramazan212147, 12 dk. önce

Banka mahkemeye başvurur mahkemede yasal faiz ne ise onu uygular

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