Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 15:24
Yarın nikahım var. Eş durumu için hemen başvurabilir miyim ?

Yarın nikahım var kısmetse. Eşim özel sektörde 2 senedir çalışıyor. Belgeleri alıp hemen başvurma şansım var mı ve gitme şansım nedir ? Yer İstanbul Bayrampaşa çevik ben bursalıyım


mustafakoçak
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 15:40
bı evlen. evlilik cüzdanını ilk 3 sayfasını idari burana ver. ondan sonra dilekçe yaz. tayin iste.
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