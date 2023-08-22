Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 15:32
2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?

çünkü yeni atamalarla eş özrü vb. oluşacak.


colt4
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:37

Hiç zannetmiyorum hocam. Belli olmaz yine de ama çok çok düşük ihtimal.


ouz87
22 Ağustos 2023 15:41

il içi, il dışı ile beraber başvuracak, mazeretli olanlar da


geronimooo
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:42

Olmaz çünkü duyuruda mazeretler de başvuru yapabiliyor. Zaten seminer başlıyor artık sonrasında


isaönder
Şef
22 Ağustos 2023 15:43

1.mazerete başvurup çıkmayanlar başvurabilecek,yeni oluşacak özür yok


tomly
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 15:47

yani şunu söylemek istedim dostlar, ilk yapılan il içinde veya dışında ataması çıkmamış ancak bugünkü ilanla il içi veya il dışı ataması olacak arkadaşların eş özürleri oluşacağından dolayı yeni bir mazeret olabilir mi acaba?


Ömer Oktay
Aday Memur
22 Ağustos 2023 15:48
Bekliyoruz,inşallah olması lazım

misalen
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 15:52

Zaten kişi 1. il dışı atamasında yerleşememişse doğal olarak eşi de mazeret atamasına başvuramamış demetir.

Bu durumda kişi 2. il dışına başvursa ve ataması yapılsa, eşi de 2. il dışına başvursa ve ataması olmazsa ne olacak?

Hocam sorunuz çok yerinde olmuş. Sonuç olarak akabinde tekrar mazeret ataması gerekir.

tomly, 17 dk. önce

yani şunu söylemek istedim dostlar, ilk yapılan il içinde veya dışında ataması çıkmamış ancak bugünkü ilanla il içi veya il dışı ataması olacak arkadaşların eş özürleri oluşacağından dolayı yeni bir mazeret olabilir mi acaba?


matemkogr
Memur
22 Ağustos 2023 15:52

Yetti artık amma çok tayin yapıldı. Bir durun ya


ouz87
22 Ağustos 2023 15:52

2. mazeret başvurularına sadece 1. mazerette atanamayanlar başvurabiliyor; 1. il içi-il dışı başvurusunda atanamayanlar değil hocam.

tomly, 17 dk. önce

yani şunu söylemek istedim dostlar, ilk yapılan il içinde veya dışında ataması çıkmamış ancak bugünkü ilanla il içi veya il dışı ataması olacak arkadaşların eş özürleri oluşacağından dolayı yeni bir mazeret olabilir mi acaba?


ouz87
22 Ağustos 2023 15:55

işte burada, son aşamada, il emri verilmeli artık.

misalen, 12 dk. önce

Zaten kişi 1. il dışı atamasında yerleşememişse doğal olarak eşi de mazeret atamasına başvuramamış demetir.

Bu durumda kişi 2. il dışına başvursa ve ataması yapılsa, eşi de 2. il dışına başvursa ve ataması olmazsa ne olacak?

Hocam sorunuz çok yerinde olmuş. Sonuç olarak akabinde tekrar mazeret ataması gerekir.


misalen
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 15:59

2. mazeret diye bir şey yok ki hocam, şu an zaten ilk yani 1. mazereti 2. il içi ve il dışı ile yapıyorlar.

ouz87, 12 dk. önce

2. mazeret başvurularına sadece 1. mazerette atanamayanlar başvurabiliyor; 1. il içi-il dışı başvurusunda atanamayanlar değil hocam.

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