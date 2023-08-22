Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 15:52
Ek dersin tamamına icra olur mu

Hocalarım bir banka tarafından gönderilen icra yazısında maaşın 4 de 1 i ve ekdersin tamamına el konulur şeklinde ibare var. 4 de 1 lik kesinti tamamdır ancak ek dersin tamamına el koyma hakları var mi. Bununla ilgili şikayeti nereye yapabiliriz. Ek dersin tamami giderse geçinmek zorlaşacak iyice


mühendis.86
Memur
22 Ağustos 2023 16:02

Ek ders düzenli bir ödeme olmadığı için yapılamıyor bildiğim kadarıyla. İnternette yargıtayın ek derse icra ile ilgili bir kararı var. Avukat aracılığı ile dava edersen emsal gösterebilip iptal ettirebilirsin gibi.

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