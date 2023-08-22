Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 15:53
İlişik kesme islemleri

Hocalarım merhaba ilişik kesme için il dışı mazerete bağlı yer değişikliği kılavuzunda 24 Ağustos tebliğ ve ilişik kesme diyor tebliğden kasıt nedir nasıl olacak elektronik mi yoksa bu sonuç mu yardımcı olabilecek hocam varsa sevinirim

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