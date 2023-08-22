Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 15:54
Doğuş Otomotiv (DOAS) Hissesinde Yeni Hedef Fiyat! 6 Kurum Hedef Fiyat Verdi!

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hissesinde altı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. 2023 2. çeyrek bilanço sonrası DOAS hissesinde hedef fiyat ne kadar oldu?

https://parafesor.net/dogus-otomotiv-doas-hissesinde-yeni-hedef-fiyat-6-kurum-hedef-fiyat-verdi

Çok Yazılan Konular

Altcoin bilgi tartışmaTupraş Hisse Hedef Fiyatlar gelmeye devam ediyor!

Sözlük

tavla 15 evde kullanılmayan eski eşyalar 5 balık burcu erkeği 2 nimet abla gişesinin önündeki kuyruk 1 Huzur mekanları 7 aşkı anlatan en iyi replik 4 içip içip sözlüğe yazmak 1 halay parçalarının acıklı olması 3 Zerengökçe 8 Beyaz gül 1

Son Haberler

Otomobilde renk tercihi değiştiAnkara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildiAblası tarafından asılı halde bulunan genç öğretmen kurtarılamadıYangınların devam ettiği Yunanistan'da 18 ceset bulunduNevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi