mke den glock randevu alamama sorunu

makine kimyadan dünden beri gün saat randevusu görülmesine rağmen ön değerlendirmeye alınıyorum ancak randevu alamıyorum aynı sıkıntı yaşayan var mı nasıl çözebilirim

makine kimyadan dünden beri gün saat randevusu görülmesine rağmen ön değerlendirmeye alınıyorum ancak randevu alamıyorum aynı sıkıntı yaşayan var mı nasıl çözebilirim