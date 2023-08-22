Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 16:02
Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?

Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yayımlanan ikinci il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusunda genel açıklamalar kısmının birinci maddesinde "İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır." denmektedir.

Bu duyurunun dayandığı mevzuat hükmü ve yönetmeliklerde yer değişikliği bakanlığın verdiği hakça iptal edilen öğretmenlerin başvuru hakkını kısıtlamaya yönelik bir madde bulunmamaktadır.

2015 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'nin 9. bölümünde başvuru şartları şu şekilde belirtilmiştir;

MADDE 52 ? (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.

Yer değişikliği bakanlığın verdiği hakça iptal edilen öğretmenler bu şartları taşımaya devam etmektedirler.

Ayrıca duyurunun dayandığı 657 sayılı devlet memurları kanununda ve 652 sayılı kanun hükmünde kararnamede başvuru şartlarının kaybıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kısıtlamanın yasal olmadığını düşünüyor ve konu hakkında bilgisi ve görüşleri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.


geronimooo
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:05

Mahkemeye versen iptal edilene kadar bı sonraki il dışı gelir. Ahaha


Yondaimeminato
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 16:11

Bahsettiğiniz şey kanun veya tüzük değil ,yönetmelik maddesi. Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Kanuni olmadığını düşündüğünüz yeri neresidir ? Bugün 3 yılının doldurmuş öğretmenler başvurabilir der , bir sonraki yıl başvuramaz der. Tamamen duruma bağlı.


a1981
Müsteşar
22 Ağustos 2023 16:17

hocam;

aslında sorun bakanlığın bu sorunun yanıtını iptal sürecinde vermemesidir.

İptal hakkı veriyorum, sonraki atamada size hak verip vermeyeceğimi ise söylemek istemiyorum. Şansınızı deneyin isterseniz.

Halbuki buna bir kesin yanıt verilmiş olsa, iptal eden ona göre iptal eder, etmeyen de ona göre etmezdi. Şimdi bu iptal eden arkadaşlar üzülmekte elbette haklılar. Hem gitmedikleri okullar açılacak, hem yeni okullar açılacak, üstüne de daha düşük puanı olanlar bu yerlere atanacak. Ben olsam, ben de üzülürdüm açıkçası..


Turkcan1
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:26

İsteğe bağlı başvuru için şartlar belirlenmiş ve bakanlıkça verilen iptal hakkının öğretmenlerin şartları taşıma durumu üzerinde tayin gerçekleşmediği için bir etkisi yok. Bu durumdaki öğretmenlerin başvurularının kısıtlanmasının mevzuat ve yönergeye uygun düşmediği ortada değil mi? Ayrıca iptal sürecinde bizzat personel genel müdürlüğünü arayıp bu konuda tekrar başvurabileceğimiz doğrultusunda bilgi aldık. Şimdi karşılaştığımız tablo bambaşka.

Yondaimeminato, 2 saat önce

Bahsettiğiniz şey kanun veya tüzük değil ,yönetmelik maddesi. Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Kanuni olmadığını düşündüğünüz yeri neresidir ? Bugün 3 yılının doldurmuş öğretmenler başvurabilir der , bir sonraki yıl başvuramaz der. Tamamen duruma bağlı.


a1981
Müsteşar
22 Ağustos 2023 16:30

Yönetmeliği böyle çıkarmışlar hocam, yönetmeliğin kendisi yasaya aykırı ise hukuki süreç zaten yetişmez. Bir haftada atama olup bitecek..

Bildiğim kadarıyla önceki yıllarda benzer durumda, hak verdikleri de var, vermedikleri de var.

Ancak gitmeyenlerin yeri yeniden açılacağına göre, bence adil olan hak verilmesiydi..

Turkcan1, 1 saat önce

İsteğe bağlı başvuru için şartlar belirlenmiş ve bakanlıkça verilen iptal hakkının öğretmenlerin şartları taşıma durumu üzerinde tayin gerçekleşmediği için bir etkisi yok. Bu durumdaki öğretmenlerin başvurularının kısıtlanmasının mevzuat ve yönergeye uygun düşmediği ortada değil mi? Ayrıca iptal sürecinde bizzat personel genel müdürlüğünü arayıp bu konuda tekrar başvurabileceğimiz doğrultusunda bilgi aldık. Şimdi karşılaştığımız tablo bambaşka.


007guven
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:41

Yönetmelik değil duyuru yayımlandı. Duyurunun altında da yer değiştirme işleminin Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğine göre yapılacağı belirtilmiş. Ancak ilgili yönetmeliği incelediğimizde yer değişikliğini iptal edenlerin sonraki yer değişikline başvuramayacağı ile ilgili bir madde bulunmuyor. Yayımlanan duyuru yönetmeliğe aykırı olamaz. Dolayısıyla ben de yer değişiklini iptal edenlerin başvuru yapamamasının hukuki olmadığını ve Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırı olduğunu düşünüyorum.


Turkcan1
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:22

Değerli arkadaşlar ben konu ile alakalı perosnel genel müdürlüğüne dilekçemi yazmayı düşünüyorum. Konu ile alakalı sendikamdan da bilgi edinmeye çalışacağım. Benzer durumda olan arkadaşlardan yasal görüş edinebilen veya konu ile alakalı bilgi edinebilen olursa konuya yazalım.


fakulteli24
Memur
22 Ağustos 2023 17:23

Bakan bey tüm boş yerler açık gösterilerek atama yapılacak demişti.bu açıklamayla umitlenen birçok öğretmen daha iyi bir yer gelir ümidiyle atamasını iptal ettirdi.Kaldi ki birincide açılan kısıtlı kontenjanlar herkesin malumu.yillarca doğuda çalışıp hizmet puanı biriktirerek memleketine,ailesinin yanına gitmeye çabalayan bir sürü insan var. O zaman nerede kaldı hizmet puanının ayrıcalığı? Tüm boş kontenjanlar madem açık gösterilebiliyor o halde 1.cide neden kısıtlı yerler açıldı? Burada bariz fırsat eşitsizliği var. Ayrıca tüm iptal edenlerin basvuramamasi da tuhaf. Herkesin farklı gerekçeleri var. Örnek ben atandığım yerde norm fazlası olacağımı öğrendim,ilde alanimda başka kontenjanin olmamasını da gerekçe göstererek iptal istedim. Ben bu durumda neden 2.ciye basvuramiyorum. Keyfi bir durumdan da değil zaruri bir gerekçe sunuyorum ve açılan 2.il dışına basvuramiyorum. Bu mu adalet


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 17:28

Tercih yaparken iptal hakkı vereceğini söylemiş mi idi ? Ham kanuni hem mantıklı hemde adil olmus

a1981, 2 saat önce

hocam;

aslında sorun bakanlığın bu sorunun yanıtını iptal sürecinde vermemesidir.

İptal hakkı veriyorum, sonraki atamada size hak verip vermeyeceğimi ise söylemek istemiyorum. Şansınızı deneyin isterseniz.

Halbuki buna bir kesin yanıt verilmiş olsa, iptal eden ona göre iptal eder, etmeyen de ona göre etmezdi. Şimdi bu iptal eden arkadaşlar üzülmekte elbette haklılar. Hem gitmedikleri okullar açılacak, hem yeni okullar açılacak, üstüne de daha düşük puanı olanlar bu yerlere atanacak. Ben olsam, ben de üzülürdüm açıkçası..


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 17:29

Milletin gitmek istediği yeri elinizin tersiyle itip iptal ettiniz değil mi az bile yaptı bakanlik

fakulteli24, 29 dk. önce

Bakan bey tüm boş yerler açık gösterilerek atama yapılacak demişti.bu açıklamayla umitlenen birçok öğretmen daha iyi bir yer gelir ümidiyle atamasını iptal ettirdi.Kaldi ki birincide açılan kısıtlı kontenjanlar herkesin malumu.yillarca doğuda çalışıp hizmet puanı biriktirerek memleketine,ailesinin yanına gitmeye çabalayan bir sürü insan var. O zaman nerede kaldı hizmet puanının ayrıcalığı? Tüm boş kontenjanlar madem açık gösterilebiliyor o halde 1.cide neden kısıtlı yerler açıldı? Burada bariz fırsat eşitsizliği var. Ayrıca tüm iptal edenlerin basvuramamasi da tuhaf. Herkesin farklı gerekçeleri var. Örnek ben atandığım yerde norm fazlası olacağımı öğrendim,ilde alanimda başka kontenjanin olmamasını da gerekçe göstererek iptal istedim. Ben bu durumda neden 2.ciye basvuramiyorum. Keyfi bir durumdan da değil zaruri bir gerekçe sunuyorum ve açılan 2.il dışına basvuramiyorum. Bu mu adalet


Yondaimeminato
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 17:33

Hocam özgür iradesiyle iptal ettiren kişiler Dimyat'a pirince gidip evdeki bulgurdan oldular . 346 puan ile doğunun bir ilini yazdım. En son yazdığım tercih ilden 60 km uzakta servis ücreti 4000 tl olan bir okuldu. Ona rağmen 3 puan ile kaçırdım 349 puan ile ataması yapıldı bir arkadaşın. Ben atanamayınca eşimde mazeret atamasına başvuramadı. İkimizde kaldık ortada. Şimdi ataması yapılıp sırf daha iyi bir yer diye tamah edip benim gidemediğim yerden vazgeçip açgözlülük yaptıysa bana haksızlık değil mi ? Yıllardır atama isteyip gidemiyorum. Bence onlara çok iyi oldu. Hele kiralık ev bulamadım diye göz yaşı dökenler hiç inandırıcı değil. Bir zahmet yaptığınızın sorumluluğunu alın.

fakulteli24, 29 dk. önce

Bakan bey tüm boş yerler açık gösterilerek atama yapılacak demişti.bu açıklamayla umitlenen birçok öğretmen daha iyi bir yer gelir ümidiyle atamasını iptal ettirdi.Kaldi ki birincide açılan kısıtlı kontenjanlar herkesin malumu.yillarca doğuda çalışıp hizmet puanı biriktirerek memleketine,ailesinin yanına gitmeye çabalayan bir sürü insan var. O zaman nerede kaldı hizmet puanının ayrıcalığı? Tüm boş kontenjanlar madem açık gösterilebiliyor o halde 1.cide neden kısıtlı yerler açıldı? Burada bariz fırsat eşitsizliği var. Ayrıca tüm iptal edenlerin basvuramamasi da tuhaf. Herkesin farklı gerekçeleri var. Örnek ben atandığım yerde norm fazlası olacağımı öğrendim,ilde alanimda başka kontenjanin olmamasını da gerekçe göstererek iptal istedim. Ben bu durumda neden 2.ciye basvuramiyorum. Keyfi bir durumdan da değil zaruri bir gerekçe sunuyorum ve açılan 2.il dışına basvuramiyorum. Bu mu adalet


fakulteli24
Memur
22 Ağustos 2023 17:43

Hocam herkes olaya kendi çerçevesinden bakıyor.benim burada demek istediğim madem tüm yerleri acicaksin o zaman birincide de aç ya da 2.il dışını hiç açma. Ayrıca kişinin iptal gerekcelerini göz önüne alarak karar ver. Mazeretsiz iptal edenle mazeret gösteren kişi aynı kefeye konulmamali şu durumda.

Yondaimeminato, 19 dk. önce

Hocam özgür iradesiyle iptal ettiren kişiler Dimyat'a pirince gidip evdeki bulgurdan oldular . 346 puan ile doğunun bir ilini yazdım. En son yazdığım tercih ilden 60 km uzakta servis ücreti 4000 tl olan bir okuldu. Ona rağmen 3 puan ile kaçırdım 349 puan ile ataması yapıldı bir arkadaşın. Ben atanamayınca eşimde mazeret atamasına başvuramadı. İkimizde kaldık ortada. Şimdi ataması yapılıp sırf daha iyi bir yer diye tamah edip benim gidemediğim yerden vazgeçip açgözlülük yaptıysa bana haksızlık değil mi ? Yıllardır atama isteyip gidemiyorum. Bence onlara çok iyi oldu. Hele kiralık ev bulamadım diye göz yaşı dökenler hiç inandırıcı değil. Bir zahmet yaptığınızın sorumluluğunu alın.

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