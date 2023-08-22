Yer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?

Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yayımlanan ikinci il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusunda genel açıklamalar kısmının birinci maddesinde "İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır." denmektedir.

Bu duyurunun dayandığı mevzuat hükmü ve yönetmeliklerde yer değişikliği bakanlığın verdiği hakça iptal edilen öğretmenlerin başvuru hakkını kısıtlamaya yönelik bir madde bulunmamaktadır.

2015 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'nin 9. bölümünde başvuru şartları şu şekilde belirtilmiştir;

MADDE 52 ? (1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır.

Yer değişikliği bakanlığın verdiği hakça iptal edilen öğretmenler bu şartları taşımaya devam etmektedirler.

Ayrıca duyurunun dayandığı 657 sayılı devlet memurları kanununda ve 652 sayılı kanun hükmünde kararnamede başvuru şartlarının kaybıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kısıtlamanın yasal olmadığını düşünüyor ve konu hakkında bilgisi ve görüşleri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.