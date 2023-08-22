Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


22 Ağustos 2023 16:08
KZGYO Talep Toplamaya Devam Ediyor! KZGYO Halka Arz Hesabıma Kaç Lot Düşer?

Kuzu Grup GYO (KZGYO) halka arzında talep toplama işlemlerinde 2. güne geçildi. KZGYO halka arz fiyatı 20.76 TL olacak. KZGYO halka arz kaç lot verecek?

https://parafesor.net/kzgyo-talep-toplamaya-devam-ediyor-kzgyo-halka-arz-hesabima-kac-lot-duser

Çok Yazılan Konular

Altcoin bilgi tartışmaTupraş Hisse Hedef Fiyatlar gelmeye devam ediyor!

Sözlük

Zerengökçe 10 kelimeleri yanlış yazmak 3 Prospektüsler 1 editör sevmemek 8 tası tarağı toplayıp gitmek 1 çevmüh34 5 barış 1 nimet abla gişesinin önündeki kuyruk 1 kendine yer edinmek için bulunduğu ortamı kötülemek 3 yetmişlik hırsız dede 1

Son Haberler

Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybettiPolis memurunun kullandığı otomobil traktöre çarptı: 1 polis öldüÖğretmenlere ikinci yer değişikliğinde takvim belli olduDolar 27,20 TL'ye yükseldiHakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi