Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


22 Ağustos 2023 16:10
sürekli engelli raporu
sürekli engelli raporu tayin için kullanılabiliyor mu kabul ediliyor mu yoksa süresiz mi olması gerekiyor

MDuffy
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:55

sürekli ile süresiz aynı zaten.sen 2 yılda yenileme istenilen üsle sürekliyi sordun büyük ihtimalle.ikisi içinde geçerli olacağını düşünüyorum engel durumun ortadan kalkarsa o zaman tekrar değerlendirirler.

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