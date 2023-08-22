Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 16:11
Eşi asker polis olanlar görevlendirme alabilir mi
Arkadaşlar ben polisim ve tayinim çıktı. Eşimin mazaret tercihleri de gelmedi, yönetmeliğe göre asker polis hakim savcı gibi kadroların zorunlu atamalarında norm aranmaz diyor.Bu yönetmeliğe göre dilekçe veren, görevlendirme alan var mı? İşleyişi bilen yardımcı olabilir mi? Teşekkürler.

sinemkaratas
22 Ağustos 2023 16:42
benim de eşim polis memuru Çanakkale ye atandı ben mazaret atamalarında 10 yıllık öğretmenim yerlesemedim aynı soruya ben de cevap arıyorum klavuz yayınlandı ama yine yer bulmam zor eş durumunda bile benim 2 kat puanlilar var

demir8121
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:56
Evet oluyor iller arası görevlendirme kuruma dilekçe veriyorsunuz.

hoca7979
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:10
il emrine vermek çok mu zor milleti yıpratıyorlar.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 17:26

Çok zor. İl de kadro yoksa fazla öğretmen bedava maaş mı alsın?

hoca7979, 42 dk. önce
il emrine vermek çok mu zor milleti yıpratıyorlar.

Mehmet018033
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:40

Hocam il emri için mücadele edelim bence..Diger mazeret gruplarına ve esi baska meslek grubunda olanlar ne olcak..


Mehmet018033
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:42

Hocam kimse bosa maaş almiyor merak etmeyin mutlaka bir yerlerde gorevlendiriliyor.Ayrica idareci atamalarinda sonra illerde inanilmaz ogretmen açıkları oluyor Ekim Kasım aylarinda..

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