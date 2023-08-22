Eşi asker polis olanlar görevlendirme alabilir mi

Arkadaşlar ben polisim ve tayinim çıktı. Eşimin mazaret tercihleri de gelmedi, yönetmeliğe göre asker polis hakim savcı gibi kadroların zorunlu atamalarında norm aranmaz diyor.Bu yönetmeliğe göre dilekçe veren, görevlendirme alan var mı? İşleyişi bilen yardımcı olabilir mi? Teşekkürler.

Arkadaşlar ben polisim ve tayinim çıktı. Eşimin mazaret tercihleri de gelmedi, yönetmeliğe göre asker polis hakim savcı gibi kadroların zorunlu atamalarında norm aranmaz diyor.Bu yönetmeliğe göre dilekçe veren, görevlendirme alan var mı? İşleyişi bilen yardımcı olabilir mi? Teşekkürler.