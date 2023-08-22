Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 16:14
Meslek öğretmeni cilesi bitmiyor

Meslek lisesi öğretmeni cilesi hiç bitmiyor ataması zaten zor olan bizlerin , bir yerden bir yere gitme şansı tamamen sıfır , kanser hastası olan ebeveynlerin hastaneden alınan sağlık raporu kabul görüp ardından hiç bir yerde açık olmamasindan dolayı tercihe açılmaması nasıl bı çelişki , bundan sonraki süreçte kontenjan zaten olmayan yere nasıl gelebilenecek, il emrinin bu saatten sonra olması muhtemel mi acaba


Kagiş
Müsteşar
22 Ağustos 2023 16:20

Alan değiştirmeye çalışın!! Kültür branşı için yeniden okuyun!!

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