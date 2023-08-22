Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 16:16
hizmetli memura garsonluk

hizmetli memur arkadaşıma yemekhanede garsonluk yaptırıyorlar sizce bu yasalara uygun mudur ? değilse hakkını nasıl arayabilir ?


İstanbulveben
Aday Memur
22 Ağustos 2023 16:31

hizmetlilerin görev tanımına çok da uymayan bir vazife değil garsonluk.

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