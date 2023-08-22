KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ağustos 2023 16:23
Tdi genel müdürlugu büro memuru

Tdi genel müdürlüğü iskurdan büro memuru almakta arkadaşlar kararsız kaldım nasıl bir kurum muhasebeden ve işletmeden ayrı ayrı almakta İstanbul olmasindan dolayı başvurmayı düşünmüyorum.ama İstanbul isteyenler iskurdan başvurabilirsiniz

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