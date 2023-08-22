Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 16:27
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi ek ders ücreti

Yüksek lisans mezunları için ek ders ücreti fazla yatıyor. Ben ayrıca yüksek lisans yapmadım ama mezun olduğum eğitim fakültesinin bölüm diploması tezsiz yüksek lisans şeklinde. Ek ders ücretindeki farktan yararlanabiliyor muyum? Yararlanabiliyorsam ne yapmam gerekir?

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