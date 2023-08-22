Pelinin isimli üyeye dikkat edin

Yaşı ilerlemiş ve psikolojik sorunları olan biri.

Her an size de iftira atabilir, ne yapacağı belli olmaz, tehlikeli biri.

Gerçek hayatta etrafındakiler onun yanında durmayıp terk ettiği için, sanal aleme dalmış.

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Bunun bir evi varmış, eviyle hava atıyordu, kirada olan öğretmenleri aşağılıyordu.

Sürekli evi hakkında eğitim forumunda başlık açıyordu, siz de görüyorsunuz.

Bu şekilde erkek öğretmenleri düşürmeye çalıştı ama kimse yemedi. Bilmiyorum, belki yiyen olmuştur!..

Sonra sanatla ilgili bir başlığa "sanat konuşulmalı bu forumda yeaa, konuşacak kimse yok" diye riyakarca başlık açtı. Onu da kimse yemedi.

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Sadece forumdaki başlıklarda kendisini 2-3 yorumla eleştirdiğim için, benim hakkımda "TACİZ EDİYOR" diye sabahın köründe, saat 09:00 da uyanır uyanmaz başlık açmış. Neyse ki editörler kapatmış. Kapalı başlıklarda bekliyor..

Rüyasında ne gördü, ayrıntılarını bilmiyorum.

Ya bi defa ben bir kadınım. Benim onu taciz edecek bir organım yok. Mesaj bile atmaya tenezzül etmediğim lüzumsuz biri, hepsi forumda yazdığım 3 yorum. Onu da editörlerden kafaladığı birine sildirmiş.

İnsanlara iftira atmaktan utanmıyor musun, kötü ruhlu şey?

Kendisini 3 yorumda eleştirdiğim için benim gibi bir kadına iftira atan bu kötü ruhlu kadın, siz erkek öğretmenlere neler yapar, gerisini siz düşünün. Bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hayal alemleri ve psikoljisi hiç iyi değil. Gece veye gündüz hayalinde gördüğü veya düşündüğü olayları sizle ilişkilendirirse başınıza bela alırsınız.

Pelinin isimli üyeye de son uyarım olsun. Sana acıyorum. Öğretmenleri ve forumu rahatsız etme. Edersen seni bi kızdırırım, evdeki bütün porselen tabakları ve cam bardakları kırarsın, yine sinirin geçmez. Ben sana acırım ama o porselen tabaklara ve cam bardakalara daha çok acırım. Aklını başına al, forumda lüzumsuz başlıklar açıp öğretmenleri meşgul etme, evim var diye de hava atma, bi tek dişi senmişsin gibi artistlik yapma. Yüzüne bakılacak halin olsaydı burada arayışa girmezdin.

Böyle tiplerden eğer okulunuzda da varsa uzak durun. Psikolojsi aşırı bozulmuş kişiler tehlikelidir.