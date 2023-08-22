Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 16:29
Pelinin isimli üyeye dikkat edin

Yaşı ilerlemiş ve psikolojik sorunları olan biri.

Her an size de iftira atabilir, ne yapacağı belli olmaz, tehlikeli biri.

Gerçek hayatta etrafındakiler onun yanında durmayıp terk ettiği için, sanal aleme dalmış.

..

Bunun bir evi varmış, eviyle hava atıyordu, kirada olan öğretmenleri aşağılıyordu.

Sürekli evi hakkında eğitim forumunda başlık açıyordu, siz de görüyorsunuz.

Bu şekilde erkek öğretmenleri düşürmeye çalıştı ama kimse yemedi. Bilmiyorum, belki yiyen olmuştur!..

Sonra sanatla ilgili bir başlığa "sanat konuşulmalı bu forumda yeaa, konuşacak kimse yok" diye riyakarca başlık açtı. Onu da kimse yemedi.

..

Sadece forumdaki başlıklarda kendisini 2-3 yorumla eleştirdiğim için, benim hakkımda "TACİZ EDİYOR" diye sabahın köründe, saat 09:00 da uyanır uyanmaz başlık açmış. Neyse ki editörler kapatmış. Kapalı başlıklarda bekliyor..

Rüyasında ne gördü, ayrıntılarını bilmiyorum.

Ya bi defa ben bir kadınım. Benim onu taciz edecek bir organım yok. Mesaj bile atmaya tenezzül etmediğim lüzumsuz biri, hepsi forumda yazdığım 3 yorum. Onu da editörlerden kafaladığı birine sildirmiş.

İnsanlara iftira atmaktan utanmıyor musun, kötü ruhlu şey?

Kendisini 3 yorumda eleştirdiğim için benim gibi bir kadına iftira atan bu kötü ruhlu kadın, siz erkek öğretmenlere neler yapar, gerisini siz düşünün. Bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hayal alemleri ve psikoljisi hiç iyi değil. Gece veye gündüz hayalinde gördüğü veya düşündüğü olayları sizle ilişkilendirirse başınıza bela alırsınız.

Pelinin isimli üyeye de son uyarım olsun. Sana acıyorum. Öğretmenleri ve forumu rahatsız etme. Edersen seni bi kızdırırım, evdeki bütün porselen tabakları ve cam bardakları kırarsın, yine sinirin geçmez. Ben sana acırım ama o porselen tabaklara ve cam bardakalara daha çok acırım. Aklını başına al, forumda lüzumsuz başlıklar açıp öğretmenleri meşgul etme, evim var diye de hava atma, bi tek dişi senmişsin gibi artistlik yapma. Yüzüne bakılacak halin olsaydı burada arayışa girmezdin.

Böyle tiplerden eğer okulunuzda da varsa uzak durun. Psikolojsi aşırı bozulmuş kişiler tehlikelidir.


eS'e
Şef
22 Ağustos 2023 16:44
Hocam.. Yanlışım varsa düzeltin ama siz sanki o gün ki yorumunuzda "Hangi emekçi kadına laf söylüyorsun bilmiyorum ama ben erkeğim" yazmıştınız.. Bugün kadınım diyorsunuz.. Pelin öğretmeni tanımam,çok güzel bi' iletişimimiz olduğu da söylenemez ama pek doğru ve pek de güvenilir bulmadım cümlelerinizi.. Ayrıca hepitopu bir evle neden hava atsın bu kadar mı ruhu fakir.. Hiç sanmam.. Beni ilgilendirmediğini düşünebilirsiniz ama hoş bulmadım konu başlığınızı ve içeriğinizi bir kadın olarak.. Hoş değil yani.. Hiç hoş değil hemde..

Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 16:50

Allah razı olsun hocam bu kişi beni saplantı haline getirmiş artık Allaha havale ediyorum

eS'e, 1 saat önce
Hocam.. Yanlışım varsa düzeltin ama siz sanki o gün ki yorumunuzda "Hangi emekçi kadına laf söylüyorsun bilmiyorum ama ben erkeğim" yazmıştınız.. Bugün kadınım diyorsunuz.. Pelin öğretmeni tanımam,çok güzel bi' iletişimimiz olduğu da söylenemez ama pek doğru ve pek de güvenilir bulmadım cümlelerinizi.. Ayrıca hepitopu bir evle neden hava atsın bu kadar mı ruhu fakir.. Hiç sanmam.. Beni ilgilendirmediğini düşünebilirsiniz ama hoş bulmadım konu başlığınızı ve içeriğinizi bir kadın olarak.. Hoş değil yani.. Hiç hoş değil hemde..

sipsa26
Şef
22 Ağustos 2023 17:00

Forumda 2 3 tane rahatsız vardı. İnsan görünümlü. Nickleri de Hugo, kuşkusuz gibi. İnsanları sürekli aşağılıyor, taciz edip küfür ediyorlardı. Bu sıralar forumda değiller. Dikkat edin nicklerini değiştirmiş olabilirler

Pelinin, 1 saat önce

Allah razı olsun hocam bu kişi beni saplantı haline getirmiş artık Allaha havale ediyorum


Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 17:03

Yorumun ekran görüntüsünü aldım, diğer yorumların ekran görüntüleri de mevcut, erkek olduğunuzu belirten yorumunuzda mevcut, hakaretlerinizin yanısıra bu başlıkta alenen tehdit unsuru mevcut, görüntüyü kuzenime gönderdim, kendisi ceza avukatı, artık bundan sonrasını sen düşün


Abıhayat2
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:12
ya arkadaş okuduğumuz mevzuya bak ya... biri tacizci der biri ben kadınım der, diğeri avukata verdim der der de der. cinsiyet ayrımı yapmadan iki tarafa da Allah yardım etsin yoksunluk zor şeymiş:))

Vera Cruz
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:13
Sıkıntı sizde gibi. 'Taciz edecek organım' ibaresi falan hoş değil. Bir kadına yakışmıyor böyle çirkin konuşmalar. Asıl taciz şu anda yaptığınız.

kmkm_tr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 17:22

(Yorumum geneldir ve beni bağlar)

Rabbim beni erkek yarattığı için her gün şükrediyorum, yaradılış itibarı ile sanırım kadınlar arasında inanılmaz çekememezlik var. Okuldaki bayan öğretmenler arasında da kız öğrenciler arasında da bu böyle. Takmayın arkadaş kafanıza böyle her söyleneni hele de sosyal mecralarda, faydalı bir bilgi ya da bilmediğiniz bir şey varsa öğrenin, az eğlenin gerisine de gülün geçin ya. Zaten ülkede milyon sorun var böyle şeyleri de takarsanız ömrünüzü çürütürsünüz.

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