Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 16:47
Memursen imza atacak galiba

Bu saate kadar zam konusunda açıklama yapılmadığına göre buçuk aliyi ikna edecekler


Gokhann86
Şef
22 Ağustos 2023 16:59
Bence de

cetek
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:01

Ne bekliyorsunuz ki?


fakir.adam
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 17:04

kabul edilmezse diyer kazanımlarda gider zaten. el mahkum kabul edecek.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 17:08

diğer ne kazanım var da gidecek

hac izni mi

kamu bilmem ne heyetine memurdan seçilecek üye mi

bunlar mı kazanım

fakir.adam, 49 dk. önce

kabul edilmezse diyer kazanımlarda gider zaten. el mahkum kabul edecek.


Vera Cruz
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:16
Dostlar alışverişte görsün hesabı bu pazarlık süreci. Umarım memnundur sendikalı dostlar.
üçbuçukali, 45 dk. önce

diğer ne kazanım var da gidecek

hac izni mi

kamu bilmem ne heyetine memurdan seçilecek üye mi

bunlar mı kazanım


ibrahim98
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 17:16

Toplantı olmamış ki teklif sunulsun. Yancı sendikadan sonra Yellow sendika da toplantıya katılmamış.


kozmiktarihci
Şef
22 Ağustos 2023 17:20

Halem heyeti verecek kararı onlarda hukumetin teklifini virgülüne dokunmadan aynen onaylayacak


haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
22 Ağustos 2023 17:23

Bir davet yok ortada gibi memur sen demiş gibi Tweeter paylaşılıyor

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