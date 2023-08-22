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Editörler : oto-danisman-expert


22 Ağustos 2023 16:58
Kahramanmaraş kiralık ev, ev arkadaşı

Maraş merkezde kiralık ev arıyorum eşyalı... Ya da bir süre evinde misafir edebilecek bir öğretmen arkadaşımız olursa sevinirim konteyner talebimiz yerine gelene kadar. Birkac haftadir ilanları arıyorum ama sağlam ev bulmak çok zor.

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