Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 17:01
Norm fazlası öğretmenlere 2. tayin hakkı

Norm fazlası öğretmenlerle ilgili kılavuzda herhangi bir madde bulunmuyor. Neden norm fazlası öğretmenlere tayin hakkı verilmiyor?

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