Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 17:03
Disiplin ceza affı

Disiplin cezaları ile ilgili silinme muhabbeti dönüyor bilgisi olan var mı internette herhangi bir kaynakta bulamadım


Corking
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:13
Kaynak?

policeli344
Aday Memur
22 Ağustos 2023 17:37
yeni toplu sözleşmede olucak sanırım ama 2024 yılbaşından sonra yürürlüğe girecek
Toplam 2 mesaj

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