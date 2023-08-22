Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 17:41
Toplum neden bu kadar yozlaştı?

Öğrencilerimizi neden bu nesil değişti diyoruz ya hep en azından bizim okulda öğretmenler odasında hep bu konu var. Gençler toplumun aynası, anlamamak dinlememek, hakaret etmek, güç gösterisi yapmak, ezmeye çalışmak... insanlık ölmüş diyorum bazen. Hele ki sosyal medyada herkes ne kadar kötü kalpli diye düşünüyorum bazen, şimdi yine bunun altına 2 tane eksi 15 tane hakaret yorumu geleceğinede eminim, çok yazık... böyle olmamalıydık

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