Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2023 17:51
Eş durumu acil cevap

Eşim ve Ben bingölde görev yapmaktayız Eşim ebe 3 yılını doldurdu Ben hemşireyim 4 yılımı doldurdum ocak ayında malatya ya tayin vermek istiyorum. bingöl ebe 6.BÖLGE D GRUBU MALATYA 5.BÖLGE A GRUBU eşim eş durumu dilekçesi verse malatya ya gelebilir mi yoksa red verilip beni tekrar bingöle mi çekerler. şimdiden cevab veren arkadaslara teşekkürler

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