Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 18:03
KİRA DESTEĞİ KONUSUNDA GELİŞME VAR MI ?

İstanbul'da kiralar aşırı arttı 1+1 15 bin tl diyorlar, KİRA DESTEĞİ KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILACAK DENMİŞTİ, NE AŞAMAYA GELİNDİ ACABA?

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