Editörler Eleştiriye Açık Olsunlar

Editörleri eleştirmiştim. Bir soru soruyorsunuz, altta biri ukalaca yorum yapıyor, cevap veriyorsunuz. Sinirlenmissiniz de. Sonra bir editör mesaj atıyor, sizi tedip etmeye çalışıyor. Teker patlayana kadar neredeydin?

Editörlere yönelik söylediğim de bu minvaldeydi. Bana uyarı cezası vermişmişler. Burası editörlerin ve site sahiplerinin sağladığı bir platform. İnsanların maruz kaldıkları şiddetten sorunlu olan da editörler. Süreçte adaleti sağlamayıp insanlara parmak göstere göstere sonuçtan sorumlu tutmak da bir başka şiddet. Ya süreçte mağdur olanları iyi ayırın ya da eleştiriye açık olun. Başlığı kapatacaksınız. Profili de... Biliyor musunuz, umurumda bile değil. Hakkımı da zaten helal etmiyorum.