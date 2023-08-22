Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Ağustos 2023 18:09
Danıştay Emsal Kararı
merhaba arkadaşlar Danıştay 5 dairesinin yönetmeliğin üst hukuk normlarına yani kanuna ve anayasaya aykırı olamayacağına dair bir Emsal kararı varmış memurlar net sitesinde paylaşılmış ancak kararın esas numarasını bulamadım internette araştırmama rağmen bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz

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