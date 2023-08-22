Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 18:14
2.il dışı atamada dikkat edilecek hususlar 10. maddesi hakkında

10. maddede: "Bu duyuru kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir." diyor.

Sorum şu: 2. il dışı atamaya hem ben hem de eşim başvurursak ve sadece ikimizden birine tayin çıkarsa bu durumda "Yönetmelikte belirtilen mazeret" oluşuyor ve tayini çıkan eş, tayinini iptal ettirebiliyor mu? Ve bu durumda yerine başka biri gelirse tayini çıkan ve tayinini iptal ettiren eş norm fazlası mı oluyor?

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